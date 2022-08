Anthony nuk garanton se do të qëndrojë tek Ajaxi Anësori i Ajaxit, Anthony, nuk ka garantuar se do të qëndrojë te holandezët. Këtë e bëri të ditur vetë ai, përmes një interviste të dhënë së fundi, transmeton lajmi.net “Jo, për të qenë plotësisht i sinqertë, nuk mundem të garantoj. Ajo që mund të them është se dua të marr vendimin e duhur me familjen…