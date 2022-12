Anthony Joshua e pranon se po shkon drejt pensionimit

Boksieri britanik, Anthony Joshua nuk mund ta përballojë presionin pas dy humbjeve ndaj Oleksandr Usyk.

Joshua humbi dy duele për titull të kampionit ndaj Oleksandr Usyk dhe humbja e fundit e rëndoi shumë në aspektin psikik. Boksieri shpërthente në lot pas meçit. Tani, rikthimi s’duket i lehtë.

Sipas fjalëve të tij të fundit, AJ është drejt fundit të karrierës dhe ka sytë kah pensionimi.

“Jam i hutuar, jam plak, ku iku koha? Kështu që e shikoj gjithmonë sikur nuk jam në fillim të karrierës sime dhe nuk jam në mes, jam në fund. Kështu që kaq shpejt ka kaluar koha, më duhet të sigurohem që tani të bëj më shumë punë që kam bërë ndonjëherë dhe t’i bëj këto vitet e fundit të numërohen”, ka thënë Joshua, përcjell lajmi.net.

“Arritja ime më e madhe nuk është arritur ende. “Do të jetë kur të dal në anën tjetër të lojës. Jashtë ringut. Sikur bëni shumë në punën tuaj, zgjoheni, sakrifikoni, jeni të lodhur ndonjëherë; të gjitha ato lloj gjërash, ne të gjithë i kalojmë”, shtoi ai.

“Ndonjëherë ju keni ditët tuaja të këqija, por unë jam përpjekur gjithmonë të jem i fortë, mirëpo unë jam i fortë. Mendoj se tani do t’ia dalë mbanë të shëndetshëm dhe do të ishte në gjendje të shijoni gjëra komerciale pa presione për t’u stërvitur më pas, duke shijuar kthimin. për familjen tuaj, thjesht e frikshme. Kështu që kjo do të jetë arritja ime kryesore, mezi po e pres atë”, ishin fjalët e AJ.

Joshua mund të vendoset për disa prova të mëdha vitin e ardhshëm, duke përfshirë një revansh me Dillian Whyte dhe një mega-luftë të mundshme me Wilder. Një fitore kundër të dyve mund të krijojë një përballje të madhe me Furyn, me kusht që ai të mbajë ende kurorën e WBC dhe të mundë Usyk për të mbajtur të gjithë rripat. /Lajmi.net/