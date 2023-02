Anthony Joshua dhe Jermaine Franklin akordohen për luftën e peshave të rënda

Kampionin i unifikuar i botës në peshat e rënda, Anthony Joshua është në rrugën e kthimit kundër Jermaine Franklin në prill.

Pas dy humbjeve radhazi ndaj Oleksandr Usyk, Joshua do të kërkojë fitoren e tij të parë që nga mposhtja e Kubrat Pulev në 2020, transmeton lajmi.net.

Anthony Joshua dhe Jermaine Franklin janë akorduar për të gjitha kushtet për një meç të peshave të rënda në Londër më 1 prill.

Ata do të shkojnë kokë më kokë në një konferencë shtypi javën e ardhshme pasi të kenë arritur një marrëveshje për luftën e tyre.

Joshua kishte më parë peshat e rënda të bashkuara të WBA, WBO dhe IBF, por i humbi rripat nga Oleksandr Usyk në vitin 2021 dhe nuk arriti t’i rikuperonte ato në një humbje të dytë radhazi me vendim, kur u rikthye me ukrainasin në gusht të vitit të kaluar.

Medalisti i artë i Olimpiadës 2012 është tani në një fazë kritike të karrierës së tij dhe kërkon të rindërtojë me fitoren e tij të parë që nga mposhtja e Kubrat Pulev.

Ai tani do të përballet me Franklin, një amerikan i cili gjithashtu po vjen me humbje.

Përballja e tyre do ndodhë më 1 prill në Londër./Lajmi.net/