Antetokounmpo do të luajë në Eurobasket 2022 dhe në Kualifikueset për Botëror 2023 Giannis Antetokounmpo do të jap kontributin e tij te kombëtarja e Greqisë. Ylli i NBA, Giannis Antetokounmpo do të jetë i gatshëm të jap pak nga magjia e tij edhe në basketbollin me kombëtare. Sipas raportimeve të “Eurohoops’, Giannis Antetokounmpo ka konfirmuar pjesëmarrjen në grumbullimin e kombëtares greke për Eurobasket 2022, transmeton lajmi.net. Po ashtu,…