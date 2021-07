Antentokounmpo pas fitores së titullit: Nëse Kobe mendonte se mund ta bëja, unë duhej ta bëja

Milwaukee Bucks janë kampionët e rinj të NBA pas fitores ndaj Phoenix Suns në kuadër të serisë finale të NBA, shkruan lajmi.net.

Bucks triumfuan 4-2 për ta fituar titullin kampion të NBA për herë të parë pas 50 vitesh.

I jashtëzakonshëm në këtë takim ishte Giannis Antentokounmpo i cili shëlqeu me, 50 pikë, 14 kërcime dhe dy asistime.

Ai në konferencën për shtyp pas ndeshjes përmendi legjendën e ndjerë, Kobe Bryant, për të cilin deklaroi se kishte besuar në të që nga fillimi.

“Kjo do të thotë shumë, e gjitha filloi si një shaka pasi ai ishte në një reklamë për Nike dhe unë doja të gjuaja njëherë, unë mendoja që ai nuk do të përgjigjej”, tha ai.

“Ai tha MVP, unë fillimisht mendoja që po bënte shaka, por mendova pastaj që Kobe Bryant mendon që unë mund të bëhem MVP, të luaj në nivelin më të lartë dhe ta drejtoj ekipin tim, unë duhej ta bëja”, tha Antentokounmpo.

“Unë duhej të punoja shumë, jo vetëm për ta kënaqur atë, por për të gjithë njerëzit e Milwaukee, unë nuk dua t’i lë ata në baltë dhe kjo periudhë tani është jashtë realitetit, nuk mund ta besoj”, përfundoi Giannis Antentokounmpo./Lajmi.net/

“Kobe Bryant thinks I can do this… I had to do it.”

Giannis on Kobe challenging him to win MVP back in 2017, and then to win an NBA Championship in 2019. pic.twitter.com/MVXbuuTIah

— NBA (@NBA) July 21, 2021