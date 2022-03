Anneli Karin Andersen përzgjedhëse e re e Kosovës në konkurrencën e femrave

E pranishme në këtë konferencë ishte edhe ambasadorja suedeze në Kosovës, Karin Hernmarck Ahliny, presidenti Agim Ademi, anëtarja e KE-së, Vjollca Krasniqi dhe drejtori teknik, Albert Bunjaki.

Përzgjedhësja Andersen theksoi se është e nderuar që iu ka besuar drejtimi i Kombëtares së Kosovës dhe premtoi se do të punojë me përkushtim së bashku me kolegët e saj, Nisse Jansson dhe Katarina Olsson.

“Shpresoj se do të kontribuojmë me përvojën tonë te progresi i futbollit të Kosovës. Është një sfidë e madhe, por është nder për mua të jem në gjendje të kontribuojë në zhvillimin e futbollit të femrave në Kosovë. Do të mundohem të kemi një start të mirë, por nuk do të jetë lehtë për shkak se përballë kemi Norvegjinë dhe Belgjikën. I kam shikuar lojtaret, ndeshjet dhe kundërshtarët. Ne do të punojmë dhe besoj se do të jemi gati për t’i përmirësuar gjërat”, ka thënë ndër të tjera Andersen.