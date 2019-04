Anne Hathaway flet për alkoolin, kjo është arsyeja se përse e la

Anne Hathaway është pjesë e kopertinës së revistës Tatler për muajin qershor të këtij viti.

Aktorja në këtë revistë ka zbuluar shumë të pathëna rreth jetës private dhe asaj profesionale, shkruan lajmi.net.

“Çështja ime është që unë e dua atë,” i tha ajo revistës. “Pra, shumë, por mënyra se si e bëj këtë më bën të pamundshëm për djalin tim”.

“Unë kurrë nuk do të jem ai person që mund të ushqejë një gotë verë gjatë një mbrëmjeje të tërë”, shtoi ajo.

Dhe Anne bëri shaka për situatën më vonë në intervistë, kur u pyet se çfarë do të kishte bërë me jetën e saj nëse ajo nuk do të vazhdonte të vepronte.

“Unë mund ta shihja veten të jem mësues”, tha ajo. “Ose duke shkuar në ushtri, por më shumë gjasa se çdo gjë tjetër unë do të kisha qenë një alkooliste”.

“E lashë pijen në tetor”, tha Anne në Ellen Show. “Për 18 vjet, unë do të ndaloj të pij, ndërsa djali im jeton në shtëpinë time, vetëm për shkak se nuk e dua plotësisht mënyrën se si unë e bëj.

“Ai po shkon në një moshë ku me të vërtetë ka nevojë për mua gjatë gjithë kohës e sidomos në mëngjes”, përfundon Hathaway. /Lajmi.net/