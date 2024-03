Ankon nga ujërat e zeza, fermeri: Le të vjen Kryetari i Komunës, nëse ai rrin këtu dy minuta, unë rri dy ditë Një fermer nga komuna e Ferizajit është ankuar për praninë e ujërave të zeza në pronën e tij dhe se as Komuna e as Ministria nuk po e ndihmojnë në këtë aspekt. “Për shkak të mospërkrahjes së komunës së Ferizajit dhe Ministrisë është dashtë me reduktu numrin”, tha si duke treguar se më parë kishte…