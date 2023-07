Ankohet Vuçiq: Kemi pikëpamje të ndryshme, Rutte nuk i përmendi arrestimet e qytetarëve tanë

Kryeministrat e Holandës dhe Luksemburgut, Rute dhe Betel kanë qëndruar për vizitë në shtetin e Serbisë.

Gjatë kësaj vizite ata kanë zhvilluar një takim me presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq.

Pas takimit Vuçiq ka thënë se kryeministri i Holandës nuk ka folur fare për arrestimet e serbëve por vetëm për sulmet ndaj gazetarëve.

‘’Nuk ekziston një temë e lehtë për ne, por më vjen mirë që bisedat ishin të sinqerta për tema jo të lehta, tha Vuçiq.

Nga fjalët e Rutes shihet se ne kemi një mendim tjetër për situatën në Kosovë”, shtoi Vuçiq.

Duke i përmendur deklaratat e Kryeministrit holandez Rute “për sulmet ndaj gazetarëve”, por jo “për arrestimin e qytetarëve”, sipas Vuçiq , kjo tregon pozitën e vështirë të Serbisë.

Ai tutje ka thënë se Holanda dhe Luksemburgu duan të kenë marrëdhënie më të mira, por nuk kanë nevojë të dinë çdo detaj për Kosovën.

Unë premtova se Serbia do të bëjë të pamundurën për të ruajtur paqen dhe stabilitetin, por se jam pak i frikësuar sepse nuk kam parë atë nivel të papërgjegjshmërisë tek disa njerëz. Ne do ta shqyrtojmë këtë çështje dhe do t’i informojmë partnerët tanë për këtë, ka shtuar më tutje presidenti i Serbisë./Lajmi.net/