Ankohet Netanyahu: Djali im u detyrua ta anulonte dasmën dy herë për shkak të sulmeve

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu foli me gazetarët jashtë Spitalit Soroka në Beersheba, i cili u godit më parë nga një raketë iraniane.

Duke folur për rolin e SHBA-së në rajon, Netanyahu theksoi besimin e tij tek presidenti i SHBA-së Donald Trump:

“Presidenti Trump do të bëjë atë që është më e mira për Amerikën. Unë i besoj gjykimit të tij – ai është një mik i jashtëzakonshëm, një udhëheqës i jashtëzakonshëm botëror, një mik i jashtëzakonshëm i Izraelit dhe popullit hebre”, tha Netanyahu.

“Dhe ne do të bëjmë atë që duhet të bëjmë – dhe po e bëjmë. Ne jemi të përkushtuar për të shkatërruar kërcënimin e shfarosjes bërthamore që varet mbi Izraelin”, tha ai.

Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e bashkëpunimit SHBA-Izrael, shkruan the Guardian.

“Duhet të them se partneriteti me SHBA-në, partneriteti me presidentin Trump, me të cilin flas pothuajse çdo ditë – është i pabesueshëm. Mendoj se vendosmëria e tij dhe qartësia e tij kur thotë se Irani nuk mund të ketë armë bërthamore – është e padiskutueshme”.

“Për ta arritur këtë, Irani nuk duhet të pasurojë uranium. Është kaq e thjeshtë”, vazhdoi Netanyahu.

“Ai u dha atyre një shans për të negociuar, dhe ata vazhduan ta pengonin. Dhe ju nuk duhet ta pengoni Donald Trump – ai e di lojën.”

“Mendoj se të dy jemi të përkushtuar që Irani të mos ketë armë bërthamore. Dhe nuk do të ketë.”

I pyetur nëse SHBAdo t’i bashkohej sulmeve, Netanyahu tha se ishte vetëm vendim i presidentit Trump, por shtoi se SHBA tashmë po ndihmonte shumë, veçanërisht në mbrojtjen e hapësirës ajrore izraelite.

Ai u ankua se djali i tij duhej ta anulonte dasmën e tij dy herë për shkak të alarmeve.

“Djali im Avner duhej ta anulonte dasmën e tij për herë të dytë për shkak të kërcënimeve me raketa.”