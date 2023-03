Ankohet Gërvalla: Është e vështirë me Serbinë Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla ka deklaruar së fundmi se Serbia duhet të jetë serioze për nomalizim e marrëdhënieve. Gërvalla ka potencuar për mediumin portugez “Diaro de Nolicias” se normalizim i raporteve do të thotë sjellje normale, respekt të fqinjësisë dhe moskërcënim ndaj fqinjit me luftë dhe pasoja të tjera. “Është kaq e…