Ankohet deputeti i VV-së: Çfarë po ndodh me Facebookun, nuk po shoh postime të miqve

Deputeti i Vetëvendosjes, Ardian Gola, gjatë së premtes ka ndarë një shqetësim me ndjekësit e tij në Facebook.

Ai ka pyetur se çfarë po ndodhë me rrjetin social Facebokk pasi po ka shumë hapësirë reklamuese dhe nuk po arrin të i sheh postimet e miqve të tij, shkruan Lajmi.net.

Postimi i plotë:

Fejsbuku ka kohe qe me eshte mbushur me ‘sponsored’ edhe ‘suggested for you’. Plot 25 postime te tilla radhazi pa shkeputje, me vec nje nderprerje me nje postim nga nje mik. Postime te miqve, dmth, nuk po shoh hiq. Komplet hapesire marketingu. A din ndokush cfare po ndodhe?