Ankesat e qytetarëve për largimin e kanaleve nga operatorët – KPM mban mbledhje Gjatë ditës së sotme Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) do të mbajë mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje do të bëhet trajtimi i ankesave të përdoruesve në lidhje me largimin e kanaleve të një platforme televizive nga operatorët e shpërndarjes. Po ashtu është bërë e ditur se në mbledhje do të diskutohet edhe në…