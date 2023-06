Ankesa për ndotje të mjedisit, qytetarët nuk dinë ku të drejtohen për ta raportuar rastin

Hedhja e mbeturinave në vende jo të duhura mbetet problem aktual në vend, derisa qytetarët të cilët hasin në këto raste nuk dinë se ku të drejtohen për të raportuar rastin.

Ndërkaq ambientalisti, Besnik Shabiu thotë se perveç inspekcionit janë zyrtarët mjedisor në komuna dhe Policia e Kosovës që duhet të merren me këtë çështje.

Ndotja dhe degradimi i mjedisit në vend po bëhet në mënyra të ndryshme.

E raste të tilla janë të shpeshta në vend.

Qytetarët të cilët hasin në këto raste nuk dinë se ku të drejtohen për të raportuar rastin.

Ambientalisti Besnik Shabiu thotë se perveç inspekcionit janë zyrtarët mjedisor në komuna dhe Policia që duhet të merren me këtë çështje.

“Ne kemi shumë raste e kërkesa nga qytetarët për kërkesa të tilla se nuk e dinë kë duhet ta raportojnë, fatkeqësisht mundësitë e raportimit nuk janë shumë të mëdha se nuk ka pasë shumë fushata të tilla që me e pasë më të lëhtë raportimin, egziston një udhëzim adm për ndëshkimin me gjoba mandatore në bazë të së cilit përveq inspektorëve të mjedisit, zyrtarëve komunal është edhe policia e Kosovës… Nëse vazhdojnë në një intesitetet të tillë do të mbesin organizatat ne marrin në baza ditore me dhjetëra raportime”, thotë ai.

Ndërkaq zëdhënësi i Komunës së Fushë Kosovës, Ali Topalli thotë se inspekcioni komunal e ka të pamundur evidentimin e çdohershëm të këtyre rasteve.

“Inspekcioni më i mirë do ishin vet qytetarët, nuk do të thotë se cdo herë inspeksioni mundet ta monitorojë gjithë teritorin e komunës së Fushë Kosovës, ne e kemi inspekcionin por është e pamundur të presin ta shikojnë a po hedhin mbeturina”, deklaroi Topalli.

Ndërkohë, përmes një përgjigjje elektronike nga Policia e Kosovës thonë se për periudhën janar-maj 2023 janë inicuar 9 raste.

E vetëm gjatë vitit të kaluar janë inicuar 80 raste.