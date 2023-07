Ankesa nga ushtarët serbë ndaj Vuçiqit: Keni perceptim të gabuar për ne

Anëtarët e Unionit Ushtarak Serb dhe ushtarët profesionistë i kanë dërguar një letër të hapur presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq, pas deklaratave të këtij të fundit se “është normale që ushtarët të vdesin dhe të lëndohen”. Në letrën e tyre thuhet se Vuçiq ka perceptim të gabuar se çfarë është ushtria.

Në letër, ata iu referuan lëndimeve të marra nga kolegët e tyre gjatë stuhisë, si dhe përmendën edhe pilotin Omer Mehiq, i cili vdiq në një aksident me helikopter në vitin 2014, shkruan nova.rs.

“Në fjalimin tuaj të djeshëm për publikun nga terreni stërvitor “Pasuljanska Livada” në Intervidov, ju thatë se ‘është normale që ushtarët të vdesin dhe të lëndohen, se është normale që ata të bëjnë punë kopshtarie, të ruajnë gjelbërimin dhe pastërtinë në kazermë, në vend që të merren me stërvitje ushtarake dhe të ruajnë fitnesin, të hanë atë që u shërbehet dhe të mos protestojnë’ dhe se e qortove ministrin e Mbrojtjes se ai do të shpenzojë disa milionë dinarë nga buxheti për të blerë kontejnerë për akomodimin e personel ushtarak. Me një deklaratë kaq të nxituar, ju keni treguar publikisht se keni një perceptim krejtësisht të gabuar se çfarë është ushtria, veçanërisht plotësisht profesionale dhe si duhet të duket sot në shekullin e 21-të”, thuhet në këtë letër.

Sipas ushtarëve serbë, për këto deklarata përgjegjës janë njerëzit që e rrethojnë presidentin e Serbisë, e të cilëve ata thonë se u beson verbërisht.

“Por ne nuk ju fajësojmë ju zoti president, por ata rreth jush të cilëve ju besoni verbërisht dhe që janë fajtorët më të mëdhenj për shkatërrimin e plotë të asaj që dikur quhej ushtria serbe. Po, e keni dëgjuar saktë, shkatërrimin e plotë dhe të pakuptimtë të gjithçkaje që dikur përbënte ushtrinë në Serbi dhe me çfarë identifikohej”, thuhet aty.

Aty thuhet se ushtria serbe ka më shumë se një dekadë është plotësisht e profesionalizuar porse merret me punë të mirëmbjajtjes.

“Ata që duhet të mbajnë përgjegjësi penale për dështimet në funksionimin e ushtrisë ju kanë bindur se është normale që ushtarët të vdesin dhe të lëndohen në vendin e punës në kushte paqeje… Si jurist ju këshillojmë që të shikoni edhe nenin 410 të Kodit Penal”, thuhet në letër, sipas mediave serbe.

Ne që përbëjnë Forcat e Armatosura të Serbisë dhe që e dimë sa mëkat i madh është në ushtri të mos respektosh masat e sigurisë, pyesim veten se çfarë ndodhi para se tre kolegë tanë të lëndoheshin në livadhet e Pasuljanskit, çfarë bëri Qendra Operative e Shtabit të Përgjithshëm të bëjë dhe nëse ka lëshuar paralajmërim dhe urdhër për njësitë në zinxhirin komandues, a duhet të ndërmarrin ato në mes të stuhisë së shpallur nga RHMZ?… Pikërisht në këtë pasqyrohet e gjithë pakuptimësia e asaj që thatë dje kaq rastësisht pa u kujdesur për jetën tonë dhe mesazhin që po u dërgoni familjeve tona dhe kujtdo që ftoni përmes reklamave të bëhen pjesëtarë të ushtrisë. Të gjithë ju, të cilëve ju besoni kaq verbërisht në sistemin e mbrojtjes, mos mendoni mirë as për ju, as për ne, dhe mbani në mend këtë herën tjetër që do t’ju duhet të mbani anën e tyre, jo tonën… Nuk duhet të fajësoni ministrin që mendoi se është mirë të sigurohen kontejnerë të lëvizshëm për strehimin e ushtarëve, kjo është normale sot në të gjitha ushtritë moderne të botës. Kjo është puna e logjistikës dhe inxhinierisë moderne ushtarake. Edhe dje thatë se është normale që ushtria të flejë në çadra. Po, jemi dakord, por a ju thanë se sa të vjetra janë çadrat që përdor sot ushtria dhe se prej kohësh ka një tendencë që ato të hiqen plotësisht në ushtrinë tonë. A ju kanë thënë kur ushtria ka blerë tendat për herë të fundit, pse ato ekzistueset, janë të mbuluara me najlone dhe të ngjashme me dorë në çdo kamp që të mos rrjedhin?”, thuhet në letrën e anëtarëve të unionit ushtarak serb.