Anita uron Ramushin me fjalët më të bukura: Burri më ideal që ekziston

Kryeministri Ramush Haradinaj me këtë date feston ditëlindjen dhe mbushi plot 51 vjet, shkruan lajmi.net.

Ai ka pranuar urime të shumta për këtë date, por atë më të bukurin e mori nga bashkëshortja, Anita.

Në urimin e saj, Anita ia kujton Ramushit se vazhdon të mendojë që është dhurata më e mirë që ka mundur ta marrë ndonjëherë.

KY ËSHTË STATUSI I PLOTË I ANITËS, PA NDËRYRJE:

“Ti sot po i bon veq 51 vjet e me mu ne martese po i bojm veq 16, shume muj e shume kom per t’thon, por shkon gjate ky muhabet, prandaj nuk po e zgjas e po e permbledh, qe pavarsisht qe shume po me mungon e besa edhe shpesh merzitem qe s’po t’shoh vazhdon te jesh burri me ideal qe ekziston! Te dua Ramush Haradinaj

Gezuar per jete!!! (Vazhdoj me mendu qe jom dhurata me e mire qe ke mujt me marr najhere per ditelindje😜)”. /Lajmi.net/