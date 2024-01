Anita i kishte thënë s’mun me bo femër për vete – Gania “hakmerret”: Prezanton bukuroshen Gjatë kohës sa Gani Gërmia ishte pjesë në BBVK, opinionistja Anita Haradinaj, kishte aluduar se Gërmia as që mund ta bënte një femër për vete. Në kyqjen e tij të sontme, Gërmia iu “hakmirr” asaj, shkruan lajmi.net. Deri sa ishte në live transmetim, ai prezantoi një femër, me të cilën u dukën edhe shumë të…