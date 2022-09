Anita Haradinaj pjesë e “Dance with me”? Formati i vallëzimit “Dance with me” nis transmetimin e saj shumë shpejtë. Ky format moderohet nga Alketa Vejsiu, shkruan lajmi.net. Ditën e djeshme u raportua në media se Beatrix Ramosaj do të jetë pjesë e këtij formati, pas një foto të publikuar ku shihet Trixa dhe Alketa së bashku në një lokal, dhe thuhej se…