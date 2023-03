Anglia publikon listën për ndeshjet e marsit, mungojnë disa yje Trajneri i Anglisë, Gareth Southgate ka publikuar listën me lojtarë për ndeshjet e marsit. Në fund të muajit mars zhvillohen ndeshjet para-kualifikuese për në Kampionatin Evropian, Euro 2024 që do mbahet në Gjermani. Shumë kombëtare tashmë kanë filluar të publikojnë listën me lojtarë të ftuar, së fundmi ashtu ka bërë edhe Anglia. Trajneri i ‘Tre…