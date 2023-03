Anglia i bën pritje të ngrohtë Ukrainës para ndeshjes kualifikuese, shpalosin mesazh të fuqishëm kundër luftës Lojtarët dhe tifozët e Anglisë janë bashkuar me ata të Ukrainës në fushë për të nderuar shtetin ukrainas me një homazh përpara ndeshjes së sotme kualifikuese për “Euro 2024”. Lojtarët e të dy ekipeve kombëtare bënë thirrje për paqe para ndeshjes duke mbajtur në dorë një flamur ukrainas me fjalën “Paqe” të shkruar në të,…