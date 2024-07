Anglia fiton ndaj Holandës, dhe shkon në finale ku do përballet me Spanjën Anglia ka kaluar në epërsi në minutën e 90 me anë të Watkins. Ky gol erdhi nga një aksion i bukur i anglezëve, shkruan lajmi.net. Kujtojmë që pjesa e parë u krye me rezultat të barabartë 1:1 me golat e Simons për Holandën dhe më pastaj Keane barazoi nga penalltia.