​Anglia bëhet me trajner të ri, do të jetë një zgjidhje e përkohshme Anglezët janë ende në kërkim të pasuesit të Gareth Southgate, i cili u largua pas disfatës në finalen e evropianit dhe tashmë kanë gjetur një zgjidhje të përkohshme. FA angleze njoftoi se Lee Carsley (50) do të drejtojë përkohësisht Anglinë në ndeshjet e kombëtares në Ligën e Kombeve në shtator derisa të zgjasë procesi i…