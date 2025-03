Angli e pamëshirshme ndaj Shqipërisë, shënon Lewis-Skelly Anglia ka kaluar në avantazh ndaj Shqipërisë. Tre Luanët kanë realizuar golin e epërsisë në ‘Wembley’. Rezultati tashmë është 1 me 0, me ‘Kuqezinjtë’ që natyrisht se do ta kenë më të vështirë. Ja pamjet nga goli i realizuar nga Lewis-Skelly: VIDEO