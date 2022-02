Angelina Jolie shpërthen në lot gjatë një fjalimi emocionues për dhunën ndaj femrave

Angelina Jolie ka bërë një vizitë në Capitol Hill të mërkurën për të ndihmuar një grup të senatorëve të prezantojnë një version të ri të Ligjit për dhunën ndaj femrave në SHBA, ndërsa mezi i ka mbajtur lotët në fjalimin e saj emocional.

Aktorja, e cila në Washington mori edhe vajzën e saj, Zahara, u pushtua nga emocionet kur iu drejtua gazetarëve në konferencën për shtyp dhe dënoi “heshtjen” e Kongresit për këtë çështje, sepse ata nuk e kishin miratuar sërish draftin për gati një dekadë.

“Më së shumti dua t’i nderoj fëmijët që janë të tmerruar dhe vuajnë në këtë moment, si dhe për shumë njerëz për të cilët ky ligj vjen shumë vonë”, tha aktorja me një zë që dridhej.

An emotional Angelina Jolie appeared on Capitol Hill to join senators in announcing they’ve found a path forward on reauthorization of the Violence Against Women Act. https://t.co/tUelXON9C3 pic.twitter.com/skwAqKErkL

— ABC News (@ABC) February 10, 2022