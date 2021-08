Angelina Jolie publikon një letër të dërguar nga një vajzë adoleshente nga Afganistani

Aktorja dhe aktivistja 46-vjeçare u bashkua në faqen e rrjeteve sociale të premten dhe bëri postimin e saj të parë një fotografi të një letre dërguar asaj nga një vajzë afgane, transmeton lajmi.net.

“Kjo është një letër që më është dërguar nga një vajzë adoleshente në Afganistan,” shkroi ajo së bashku me një imazh të letrës.

“Tani për tani, njerëzit e Afganistanit po humbasin aftësinë e tyre për të komunikuar në mediat sociale dhe për t’u shprehur lirshëm, “vazhdoi ajo. “Kështu që unë kam ardhur në Instagram për të ndarë historitë e tyre dhe zërat e atyre në të gjithë globin që po luftojnë për të drejtat e tyre themelore të njeriut.”

Vajza adoleshente shprehu dëshirën për të vazhduar shkollimin e saj në një letër prekëse, edhe pse kishte frikë se talebanët do t’i kufizonin ato mundësi.

“Disa njerëz thonë se talibanët ndryshojnë [sic],” shkroi ajo, “por unë nuk mendoj kështu sepse ata kanë një të kaluar shumë të keqe.”

Një burim i tha People se Jolie iu bashkua Instagramit për të ndihmuar në përhapjen e vetëdijes për shtypjen e mundshme të grave në Afganistan pasi aftësitë e tyre për të komunikuar po ndërpriten.

“Angie u ndje e detyruar të bashkohej në një moment kur gratë dhe të rinjtë në Afganistan po humbasin aftësinë për të komunikuar në mediat sociale dhe për t’u shprehur lirshëm,” tha burimi. “Nga pikëpamja e saj, nëse ajo është në gjendje të jetë pjesë e përpjekjes për të përforcuar zërat e tyre, atëherë ajo mendoi se ishte arsye e mjaftueshme për t’u bashkuar dhe përdorur platformën e saj.”

Vajza gjithashtu shkroi se si ishte më e vështirë të shkoje në shkollë me talibanët që patrullonin, dhe sa më e sigurt ishte ajo para se të ktheheshin në pushtet.

Ajo gjithashtu u shqetësua se shkolla e saj do të mbyllej me urdhër të tyre.

Adoleshentja kishte frikë se Afganistani do të kthehej në “20 vitet e fundit”, në një kohë kur gratë nuk kishin “të drejta”, kur ajo tha se pritej të punonin në shtëpi dhe kishin humbur “lirinë” e tyre.

Jolie përfshiu një fotografi të grave afgane që ishin veshur me burka kokë e këmbë.

Përveç ndarjes së historisë së gruas së re, ajo gjithashtu tregoi përvojat e saj të shkurtra në vendin e Lindjes së Mesme.

“Unë isha në kufirin e Afganistanit dy javë para 11 shtatorit, ku takova refugjatët afganë që kishin ikur nga talebanët. Kjo ishte njëzet vjet më parë, “filloi ajo.

“Është e dhimbshme të shikosh afganët të zhvendosen përsëri nga frika dhe pasiguria që ka kapluar vendin e tyre.

Ajo e përshkroi mënyrën se si refugjatët afganë u trajtuan “si një barrë” si “të sëmurë” dhe tha se ata mund të bënin shumë më tepër “për veten” me “mjetet dhe respektin” e duhur.

Jolie gjithashtu u frymëzua nga “takimi me kaq shumë gra dhe vajza që jo vetëm donin një arsim, por luftuan për të.”

“Ashtu si të tjerët që janë të përkushtuar, unë nuk do të largohem. Unë do të vazhdoj të kërkoj mënyra për të ndihmuar. Dhe shpresoj se do të bashkohesh me mua, “përfundoi ajo.

Trupat amerikane në Afganistan tani janë të kufizuar në drejtimin e Aeroportit Ndërkombëtar Hamid Karzai në Kabul, ku qytetarët amerikanë dhe afganët kanë nxituar të dalin nga vendi në mes të një kontrolli të plotë të talebanëve ditët e fundit.

Data për largimin e ushtrisë amerikane nga Afganistani ishte caktuar më 1 maj nga ish -presidenti Donald Trump në një marrëveshje që ai nënshkroi me talebanët, megjithëse Presidenti Joe Biden njoftoi në prill se ai po shtynte datën përfundimtare në shtator.

Këshilltarët ushtarakë të presidentit e informuan atë se do të kishin mbetur “javë ose muaj” për të nxjerrë afganët që kishin ndihmuar SHBA -në të largoheshin nga vendi pas tërheqjes së shtatorit, por ata duket se nuk kishin llogaritur në dobësinë e ushtrisë afgane, e cila pothuajse u shkatërrua menjëherë dhe nuk arriti të zhvillojë një luftë kundër forcave talebane që kapën shpejt shumicën e qyteteve të vendit.

Të shpenzosh kaq shumë kohë dhe para, të kesh derdhur gjak dhe jetë të humbura vetëm për të arritur në këtë, është një dështim pothuajse i pamundur për t’u kuptuar,” vazhdoi ajo./Lajmi.net/