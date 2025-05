​Angelina Jolie magjeps në Festivalin e Kanës

Angelina Jolie u shfaq në Festivalin e 78-të të Filmit në Kanë për premierën e Eddington së bashku me Emma Stone, Julia Garner dhe Natalie Portman.

Ajo ktheu kokën në tapetin e kuq me flokët e hapur dhe fustanin me shkëlqim pa rripa.

Beli i saj i hollë theksohej në mënyrë perfekte në fustanin ngjyrë krem.

Fustani i Jolie vodhi shfaqjen në tapetin e kuq. Ajo shfaqi bukurinë me një fustan nga Brunello Cucinelli. Ajo i ka mbajtur të hapura flokët biondë teksa ka pozuar para kamerave.

Si një nga ngjarjet kryesore të filmit në botë, Kana 2025 ofron magjepsje në tapetin e kuq dhe shfaqje të thelluara për kinematë brenda dhe jashtë vendit.

Festivali ka nisur më 13 maj dhe do të zgjasë deri më 24 maj. Ndër të dalluarit e këtij viti, mbretëreshat e dramës K Kim Go Eun dhe Han So Hee do të zbukurojnë tapetin e kuq si ambasadorë të brendit, ndërsa Quentin Tarantino shërben si i ftuar nderi me një mini-retrospektivë për filmat perëndimorë të George Sherman.

Përtej veteranëve si Robert de Niro, priten edhe paraqitjet e listës A nga Scarlett Johansson, Jennifer Lawrence, Tom Cruise, si dhe yjet Bella Hadid, Irina Shayk e Halle Berry.