Angela Scanlon u dërgua me urgjencë në spital pas aksidentit me katër makina që përfshiu ambulancën

Prezantuesja u dërgua me urgjencë në spital pasi u përfshi në një aksident të rëndë.

Angela Scanlon ishte në një makinë private të Addison Lee kur u përplas me ambulancën private në The Bishops Avenue, të mbiquajtur “rreshti i miliarderëve”, ​​në veri të Londrës, shkruan The Sun.

Dëshmitarët thonë se makina Addison Lee ishte goditur nga një furgon i cili ishte goditur fillimisht nga një BMW. Ylli 37-vjeçar u trajtua nga mjekët në vendngjarje dhe më pas u transferua në spital, transmeton lajmi.net.

Drama u zhvillua në orën 9:30 të mëngjesit të së martës dhe la automjetin ku prezantuesja ishte pranë.

Një fotografi tronditëse e tregon atë të dëmtuar rëndë në rrugë, me airbagun e saj të fryrë nga ndikimi i rrëzimit.

Policët mbyllën rrugën ndërsa shërbimet e urgjencës po merreshin me incidentin. Burimet thonë se ylli u lirua nga spitali pak më vonë dhe u tha se ishte “mirë”./Lajmi.net/