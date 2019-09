Angela Martini pritet në takim nga ambasadorja e Shqipërisë në Itali, ka disa fjalë për të

View this post on Instagram

Mbresëlënëse dhe frymëzuese puna dhe angazhimi i Ambasadores Anila Bitri në të mirë të Shqipërisë. Privilegj koha e vlefshme që shpenzuam duke biseduar për Shqipërinë që ka me qindra-mijëra zemra në çdo kontinent. Kudo të jemi, sytë do t’i kthejmë gjithnjë nga Shqipëria!