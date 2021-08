Anëtarja e Little Mix, Leigh-Anne Pinnock lindi fshehurazi binjakët

Leigh Anne Pinnock e Little Mix është bërë nënë për herë të parë – pasi lindi fshehurazi Binjakët një javë më parë.

Duke shpallur lajmin e saj të lumtur me të fejuarin Andre Gray, 29-vjeçarja u tha fansave: “Ne kërkuam një mrekulli, na u dhanë dy … C Fëmijët tanë janë këtu 6/08/21”, shkruan The Sun.

Shoku i saj i grupit Perrie Edwards njoftoi se kishte lindur fëmijën e saj të parë me të dashurin e saj futbollist Alex Oxlade-Chamberlain të shtunën., transmeton lajmi.net.

28-vjeçari ndau lajmin e lumtur së bashku me një seri fotografish tërheqëse bardh e zi, duke treguar këmbët dhe duart e vogla të fëmijës së tyre.

Leigh-Anne komentoi mbi postimin e Perrie: “Unë jam shumë krenare për ty dhe të dua shumë çfarë engjëlli”.

Por doli që Leigh -Anne kishte pasur tashmë fëmijët e saj binjakë, por zgjodhi ta mbante atë private. Perrie shkroi: “Mirësevini në botë foshnjë 21/08/21”./Lajmi.net/