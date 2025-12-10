Anëtari boshnjak në KQZ, Almir Saiti largohet nga mbledhja: Kandidimi i motrës së Donika Kadajt me koalicionin Vakat, uzurpon vendet e boshnjakëve
Anëtari boshnjak në KQZ, Almir Saiti, ka kritikuar ashpër kandidimin e motrës së Donika Kadajt-Bujupi, me listën e koalicionit VAKAT. Ai ka akuzuar se është falsifikuar e manipuluar lista. Sipas Saitit, kandidimi i kandidatëve shqiptarë në lista me komunitete, është shkelje, dhe ka për qëllim uzurpimin e vendeve boshnjake.
