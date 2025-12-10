Anëtari boshnjak në KQZ, Almir Saiti largohet nga mbledhja: Kandidimi i motrës së Donika Kadajt me koalicionin Vakat, uzurpon vendet e boshnjakëve

Anëtari boshnjak në KQZ, Almir Saiti, ka kritikuar ashpër kandidimin e motrës së Donika Kadajt-Bujupi, me listën e koalicionit VAKAT. Ai ka akuzuar se është falsifikuar e manipuluar lista. Sipas Saitit, kandidimi i kandidatëve shqiptarë në lista me komunitete, është shkelje, dhe ka për qëllim uzurpimin e vendeve boshnjake.

Lajme

10/12/2025 16:31

Anëtari boshnjak në KQZ, Almir Saiti, ka kritikuar ashpër kandidimin e motrës së Donika Kadajt-Bujupi, me listën e koalicionit VAKAT.

Ai ka akuzuar se është falsifikuar e manipuluar lista.

Sipas Saitit, kandidimi i kandidatëve shqiptarë në lista me komunitete, është shkelje, dhe ka për qëllim uzurpimin e vendeve boshnjake.

Artikuj të ngjashëm

December 10, 2025

KQZ-ja nuk e certifikon motrën e Donika Kadajt në listën boshnjake VAKAT

Lajme të fundit

KQZ-ja nuk e certifikon motrën e Donika Kadajt në listën boshnjake VAKAT

Vjen ‘High 10’ nga Babastars

ZKA publikon raportin e ri: Vetëm një rekomandim...

Lushtaku priti në takim disa kandidatë për deputetë...