Anëtarët e qeverisë nga AAK mblidhen para nisjes për në Uashington

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Besnik Tahiri ka publikuar një fotografi nga takimi që është mbajtur sonte, shkruan lajmi.net.

Aty shihet edhe ministri i Drejtësisë, Selim Selimi dhe ministrja e Punëve të Jashtme, Meliza Haradinaj.

“Puna në ekip, koordinimi, besnikëria ndaj interesave të Kosovës, mbesin aspektet kryesore për sukses. Sot, para takimit krucial më 4 shtator në Uashington”, ka shkruar Tahiri.

Ndryshe, në Uashington bashkë me Hotin pritet të udhëtojnë edhe gjashtë zyrtarë të tjerë. /Lajmi.net/

Teamwork, coordination & loyalty towards #Kosovo’s state interests remain a key aspect of success.

Today – just before crucial Sept4 dialogue meeting in Washington DC pic.twitter.com/Eg75aIqx5R

— Besnik Tahiri (@besnik_tahiri) August 28, 2020