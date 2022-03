Anëtarësimi i Ukrainës në BE, Zelensky jep detaje për bisedën me kryetarin e Këshillit Evropian

Sipas Zelenskyt përgjatë kësaj bisede është diskutuar për rritjen e mbështetjes financiare për Ukrainën deh sanksionet ndaj Rusisë.

Presidenti Zelensky tha se vëmendje e veçantë i është kushtuar hapave të mëtejshëm të negociatave për anëtarësimin e Ukrainës në BE, transmeton lajmi.net.

“Bisedime të rregullta ndërkombëtare. Me Presidentin e Këshillit Evropian, diskutuam çështjen e rritjes së mbështetjes financiare për Ukrainën dhe presionin lidhur me sanksionet ndaj agresorit. Vëmendje të veçantë iu kushtua procesit të mëtejshëm të negociatave për Ukrainën si dhe anëtarësimin e saj në BE”, shkroi ai./Lajmi.net/

Regular international talks. With President of the 🇪🇺 Council @eucopresident, we discussed the issue of increasing financial support for 🇺🇦 and sanctions pressure on the aggressor. Special attention was paid to the further negotiation process on 🇺🇦’s EU membership.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2022