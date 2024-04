“Anëtarësimi i Kosovës në KiE çështje kyçe” – Osmani pas takimit me emisarin gjerman Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka shkruar të enjten në platformën “X”, për takimin që e ka pasur me të dërguain e Gjermanisë për ballkanin Perëndimor, Manuel Sarraz. Në këtë takim, Osmani ka theksuar nevojën për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin Evropës. “Në takimin e sotëm me të dërguarin gjerman të Ballkanit Perëndimor Manuel Sarrazin…