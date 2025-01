Anëtarësimi i Bullgarisë në Eurozonë do të përshpejtojë eksportet me 5.8 për qind

Eksportet e Bullgarisë pritet të rriten me 5.8 për qind në vit pasi vendi të bashkohet me eurozonën.

Tregtia e mallrave mund të rritet me 3.3 për qind dhe tregtia e shërbimeve, deri në 8.4 për qind, thuhet në një analizë të shoqërisë së sigurimit të kredive Allianz Trade.

Sipas parashikimit të kompanisë, një vonesë në hyrjen në eurozonë është e barabartë me një rritje të munguar prej 2.6 miliardë dollarësh, duke pasur parasysh të dhënat për eksportet në vitin 2023 dhe humbjet për bizneset bullgare nga kostot e transaksionit, të cilat do të ulen pas kalimit në një monedhë të vetme.

Anëtarësimi i Bullgarisë në eurozonë pritet gjithashtu të tkurret ekuivalentët tariforë me minus 1.4% për mallrat dhe minus 3.1% për shërbimet.

Kështu, efekti i përgjithshëm në PBB-në e Bullgarisë nga anëtarësimi në eurozonë do të arrinte një rritje shtesë prej 0.2% në vit, thuhet në analizë.

Tani që Bullgaria është anëtare e plotë e Shengenit, GDP-ja e vendit pritet të rritet me 0,17% shtesë falë heqjes së kontrollit doganor, parashikon Allianz Trade. Gjithashtu kalimi i kufijve me Greqinë dhe Rumaninë do të jetë mesatarisht rreth 20 minuta më i shpejtë. Eksportet e Bullgarisë parashikohen të rriten me 10.5% në vit, me rritjen e mallrave me 8.5% dhe të shërbimeve me 12.5%. Nëse Bullgaria do të ishte anëtare e plotë e Shengenit në vitin 2023, tregtia do të ishte më e madhe me të paktën 3.3 miliardë dollarë, vëren kompania.