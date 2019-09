Andy Ruiz godet Furyn: Pas asaj përformance, ai nuk ka shanse të më mposhtë mua

Andy Ruiz Jr ka hedhur poshtë pretendimet se Tyson Fury mund ta rrahë atë në të ardhmen, pasi britaniku triumfoi me vështirësi Otto Wallin në Las Vegas.

Ruiz, i cili do ta ketë rimeçin me Anthony Joshuan në Arabinë Saudite në dhjetor, në dukje nuk ishte i impresionuar nga fitorja me pikë e Fury.

Duke postuar një cicërimë në Twitter menjëherë pas përleshjes, Ruiz tha ”pas kësaj përformance nuk ka asnjë mënyrë që ai të më rrah me një dorë të lidhur pas shpinës”, përcjell lajmi.net.

Ishte një mbrëmje e vështirë në Vegas për Fury, i cili ishte një favorit i madh para luftës.

Sidoqoftë, një goditje mbi syrin e djathtë në raundin e tretë rezultoi në një periudhë të bezdisshme për të, dhe kontrolle të shumta mjekësore pas çdo raundi të përfunduar.

Sidoqoftë, megjithë gjaknxehtësinë, Fury kapërceu një kundërshtar të lodhur dhe fitoi ndërsa të tre gjyqtarë dhanë pikët në favor të tij.

Ishte një fitore unanime, me gjithsej 116-112, 117-111 dhe 118-110. /Lajmi.net/