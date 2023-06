Andin Randobrava bëhet “mjek” me energji pozitive, rrëfehet për lajmi.net Gjeneratat më të vjetra padyshim se e kujtojnë me ëndje kohën sa ai ishte në skenë. Bëhet fjalë për Andin Randobravën, që tashmë ka zgjedhur në mënyrë tjetër jete sa i përket profesionit. Në një paraqitje për lajmi.net, Randobrava rrëfehet se si tashmë është bërë “mjek” me energji pozitive. Çka bën në kohën e lirë,…