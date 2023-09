Andi Zeqiri në “rënie të lirë”, nga Premierliga transferohet në Belgjikë Futbollisti me prejardhje shqiptare, Andi Zeqiri është bërë me skuadër të re. Zeqiri është transferuar te skuadra e Genk që bën gara në elitën e futbollit belg, shkruan lajmi.net. Ai ka nënshkruar kontratë me klubin belg deri në vitin 2026, me mundësi të vazhdimit edhe për një vit tjetër. Lajmi është konfirmuar nga faqja zyrtare…