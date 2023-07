Andi Zeqiri ka filluar të kërkojë skuadër të re, De Zerbi s’e merr në Amerikë

Trajneri, De Zerbi nuk e ka marrë me vete futbollistin shqiptar, Andi Zeqiri, shkruan Lajmi.net

E ardhmja e futbollistit të Kombëtares së Zvicrës nuk është Premier League, andaj tashmë agjentet e tij kanë filluar të gjejnë një klub të ri.

Ka oferta nga Italia, Franca dhe Gjermania – kurse në bisedime është me klubin e Werder Bremen.

Agjenti i futbollistit “Ismael Piller” përmes një interviste për “Fussballtransfer.com”, tha se lojtari do të largohet nga Brightoni.

“Ai pati një sezon të mirë në Basel. Ka interesim të fortë nga Gjermania, Franca dhe Italia. Gjithçka është e hapur”, u përgjigj Piller./Lajmi.net/

✈️🇺🇸 Some players who have not flown out for Brighton’s preseason tour:

🇪🇨 Jeremy Sarmiento (21)

🇨🇭 Andi Zeqiri (24)

🇵🇱 Michał Karbownik (22)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Marc Leonard (21)

🇵🇱 Jakub Moder (24)

🇮🇪 Aaron Connolly (23)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Odel Offiah (20)

🇮🇪 Andrew Moran (19) #bhafc pic.twitter.com/rXNYZT5WPU

— Brighton Bubble (@BrightonBubble) July 19, 2023