Andi dhe Jasmina kishin takimin e tyre prej të cilit Andi dha një deklaratë të fortë, shkruan lajmi.net.

Ai kishte thënë në takim se dëshiron të vazhdojë lidhjen me Jasminën pasi që tash e tutje është vetëm për të në program dhe nuk dëshiron të ketë takime me vajzat e tjera.

Rikujtojmë se kjo deklaratë e tij vjen pasi Jasmina i dhuroi dy puthje Andit dhe më sa duket ka ndjenja tashmë për të.

Ndryshe, se çka do të ndodh me dyshen do e shohim në emisionet e tjera./Lajmi.net/