Andi dhe Gresa tregojnë se çfarë ndjejnë për njëri-tjetrin

Andi dhe Gresa kanë shpalosur sonte ndjenjat e tyre për njëri-tjetrin, se si ndihen kur janë bashkë, por kjo nuk është ashtu si duket.

Të dy thanë se e duan njëri-tjetrin si shok, edhe pse Andi deklaroi se ka ndjenja për të.

“Më pëlqen shumë, kam ndjenja shoqërore për të. Jemi shokë, njohje e sipër, ashtu e shoh unë. E kam thënë unë dhe e ka thënë vetë Gresa. Por që kam ndjenja për të s’mund ta mohoj”, u shpreh Andi.

Ndërkaq, Gresa tha se dëshiron të fokusohet në lojën e saj e të mos shpërqendrohet nga ndjenjat.

“S’di a jemi me njëri-tjetrën. Kam hyrë vetë brenda po du me mendu për veten, s’po du me u hutu, për momentin ashtu shokë jemi. Nuk është lehtë me më kuptu se nganjëherë as s’po du me u ngutë, po du me e lujtë lojën time”, ka thënë Gresa.