Ancelotti për kalimin e Haaland te City: Nuk preferoj të flas për të

Carlo Ancelotti, gjatë konferencës për shtyp para sfidës së të mërkurës ndaj Levantes, është pyetur në lidhje me transferimin e Erling Haaland te Manchester City.

Norvegjezi, zyrtarisht, u transferua dje në “Etihad Stadium”, anipse prezantimi i tij do të bëhet më vonë.

E në lidhje me këtë situatë, trajneri italian preferoi të mos flasë, pasi, siç shprehet ai, nuk është pjesë e skuadrës së tij, transmeton lajmi.net.

“Nuk preferoj të flas në lidhje me këtë çështje. Unë kënaqëm me lojtarët që kam të cilët do ta luajnë një finale të Champions Leagues së shpejti”, shprehet italiani.

Rikujtojmë se Haaland ishte njëri ndër objektivat e Real Madridit në merkaton e verës, por “Los Blancos” nuk i premtuan rol kyç në ekip. /Lajmi.net/