Ancelotti e vazhdon edhe për dy vjet me Real Madridin Strategu italian, Carlo Ancelotti e ka vazhduar kontratën me Real Madridin. Ai e ka zgjatur bashkëpunimin me ‘Mbretërit’ edhe për dy vite, transmeton lajmi.net. Lajmin e ka bërë të ditur Real Madridi në Twitter. Comunicado Oficial: renovación de Carlo Ancelotti.#Ancelotti2026 | #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 29, 2023 Ancelotti me Real Madridin ka…