Ancelotti: E dimë se është e vështirë, jemi të motivuar dhe gjithçka është e hapur

Trajneri italian mund të ketë një nga punët e tij më të vështira këtë sezon nesër, kur duhet të përmbys skuadrën e Pep Guardiolas për të kaluar në finale të Champions League.

Ancelotti thotë se skuadra është e motivuar dhe e di vështirësinë e takimit, por thotë se gjithçka është e hapur.

“Skuadra është mirë, e motivuar dhe e fokusuar. Kemi sfidë të rëndësishme nesër. E dimë vështirësinë por ne kemi vetëbesim. Ndeshja është e hapur”, ka thënë Ancelotti, transmeton lajmi.net.

“Dy skuadra me kualitet të lartë përballen me njëra-tjetrën. Skuadra me kualitete të ndryshme. Mendoj se zemra dhe personaliteti janë të rëndësishme. Nesër nuk mund të fitojmë vetëm me zemër apo shtysë nga ‘Bernabeu”, shtoi mes tjerash trajneri i Realit.

Real Madrid ka një disavantazh prej 4:3 nga ndeshja e parë dhe duhet të fitojë nesër me dy gola epërsi për t’u kualifikuar në finale. /Lajmi.net/