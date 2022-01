Ancelotti: Do të flasim me të gjithë lojtarët që ndodhen pa kontrata për t’i marrë vendimet më të mira

Italiani ka theksuar se Modric nuk është i vetmi që do të rinovojë kontratën e tij, por edhe të tjerë do të përfshihen për të biseduar.

“Jo vetëm Modriç do të rinovojë kontratën e tij – por të gjithë lojtarët pa kontratë do të flasin me klubin për të marrë vendimet më të mira”, u shpreh italiani.

I pyetur për Mbappé, Ancelotti shtoi: “Është shumë herët për të menduar për 30 qershorin”.

Ndërkohë gazetari i njohur italian, Fabrizio Romano raporton se procesi i kontratës së re të Modriçit është në fazën përfundimtare. /Lajmi.net/