Ancelotti barazon rekordin e Sir Alex Ferguson në UEFA Champions League

Trajneri i klubit spanjoll, Carlo Ancelotti ka barazuar rekordin e ish-trajnerit legjendar, Sir Alex Ferguson me më së shumti ndeshje të menaxhuara në Ligën e Kampionëve, shkruan Lajmi.net

Ancelotti dhe Ferguson tani kanë nga 190 ndeshje në kompeticionin më të madh të futbollit në Europë.

Kujtojmë që Ancelotti e ka fituar katër herë këtë kompeticion, kurse ish-trajneri i Manchester Unitedit vetëm dy herë./Lajmi.net/

Most Champions League matches by a manager ever:

190—Sir Alex Ferguson

190—Carlo Ancelotti

🧠 pic.twitter.com/PiUI8H9Osv

— B/R Football (@brfootball) May 9, 2023