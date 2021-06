Anastasia Karanikolaou vë në plan të parë barkun e tonifikuar derisa arrin në një ditëlindje

Ajo shfaqi me krenari me barkun e saj të tonifikuar kur arriti në ditëlindjen e mikut, Carter Gregory.

Duke vendosur barkun e saj të në një shfaqje nën një bluzë, mikja më e mirë e Kylie Jenner, bashkoi linjat me pantallona të përshtatshme dhe zbukuroi bustin e saj me zinxhirë delikatë ndërsa mbërriti për festën në West Hollywood, transmeton lajmi.net.

Flokët e saj me shkëlqim ngjyrë kafe i përfshiu një bisht të lartë ndërsa kishte vendosur edhe makijazh.

Stassie, mbante sendet e saj në një çantë të vogël të vendosur në parakrahun e saj të djathtë dhe gjithashtu mbajti një gjel sheqeri të kuq ndërsa hyri brenda.

Personaliteti i mediave sociale kishte mbathur një palë take me gishta të hapur, duke ndezur pedikyrin e saj të bardhë të patëmetë.

Kjo vjen pasi Stassie festoi ditëlindjen e saj të 24-të me një bar të mbushur me yje në Goya Studios në Hollywood të cilën ajo e ndau me Zack Bia./Lajmi.net/