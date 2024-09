Analiza e Institutit Robert Lansing: Manovrat e Vuçiq për t’u rreshtuar për dhe kundër Perëndimit duke destabilizuar Kosovën

Instituti Robert Lansing në një analizë për zhvillimet në rajon ka trajtuar vizitën e shefit të CIA-s, Willam Burns, në tri vende të rajonit, duke theksuar se ajo është më e rëndësishmja në 15 vitet e fundit dhe se sipas shumë vlerësimeve ka synuar t’i vizatojë ” vijat e kuqe” për liderët e rajonit.

Instituti po ashtu shkruan edhe për manovrat e Vuçiqit dhe planin e tij për të destabilizuar Kosovën si dhe ngjarjet në Banjskë që në fundjavë u finalizuan me aktakuzë.

Analiza e plotë:

Muajin e kaluar, drejtori i CIA-s William Burns vizitoi tre vende të Ballkanit Perëndimor—Bosnjë Hercegovinën, Serbinë dhe Kosovën – ku potenciali për konflikte serioze mbetet i lartë. Kjo vizitë synoi të nënvizojë çështjet kritike me të cilat përballet rajoni për muajt e ardhshëm të zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara, Serbi, Kosovë dhe disa vende të BE-së. Nga shumë njerëz, kjo vizitë u konsiderua si vizita më e rëndësishme në rajon në pesëmbëdhjetë vitet e fundit dhe synonte të vizatonte “vijat e kuqe” për lidershipin politik të rajonit.

Ndalesa e parë e Burns ishte Bosnja dhe Hercegovina, ku ai u takua me liderin separatist të Republikës Srpska Milorad Dodik, një lider kontrovers që qëndron mes Putinit dhe Perëndimit si një kukull e Vuçiqit. Dodik është i njohur për politikën e tij përçarëse, duke përfshirë kërcënimet për ndarjen e Republika Srpska nga Bosnja dhe Hercegovina, për mbajtjen e lidhjeve të ngushta me Rusinë, promovimin e gjuhës së urrejtjes kundër boshnjakëve myslimanë dhe mohimin e gjenocidit në Srebrenicë. Pas takimit me Burns, Dodik vuri në dukje se nuk e ka pasur kurrë qëllim të ndajë atë nga Bosnja dhe Hercegovina.