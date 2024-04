Analistja amerikane shpërndanë një video ku tregon se Vuçiq është duke manipuluar masën në Serbi

Siç ceket në video, Vuçiq ka pretenduar se gjatë vitit 2027 në Serbi do të ketë taksi me makina fluturuese.

Këtë, analistja Stradner e quan një libër të manipulimit psikologjik të diktatorit.

“Jo, nuk është një video e rreme. Libri i manipulimit psikologjik të diktatorit”, ka shkruar ajo dhe ka shpërndarë videon e deklaratës së Vuçiqit.

Dictator’s psychological manipulation playbook:

The President of Serbia has announced that in 2027 Serbia will have flying cars taxi.

No, it’s not a deepfake video. pic.twitter.com/6qjqB0Cwhh

— Ivana Stradner (@ivanastradner) April 5, 2024