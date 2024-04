Analisti për Evropë Lindore dhe Ballkanin Perëndimor: Serbia po shkel Marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit

Analisiti ndër të tjera tha se kjo lëvizje e Vuçiq është në kundërshtim me Marrëveshjet e Brukselit/Ohrit të ndërmjetësuar nga BE-ja, që e ndalon Serbinë të kundërshtojë anëtarësimin e Kosovës në ndonjë organizatë ndërkombëtare.

“Një tjetër shkelje e Marrëveshjes së Brukselit/Ohrit të ndërmjetësuar nga BE-ja, që e ndalon Serbinë të kundërshtojë anëtarësimin e Kosovës në ndonjë organizatë ndërkombëtare”, ka shkruar ai në platformën ‘X’.

Serbia’s president Vucic tells the govt to set up a team to lobby against Kosovo’s @CoE bid.

Yet another violation of Art. 4 of the EU-brokered Brussels/Ohrid Agreement that forbids Serbia to object to Kosovo’s membership in any intenational organisation. https://t.co/tLvqFyRCWk

— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) April 4, 2024