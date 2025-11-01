Analisti i njohur: Glauk Konjufca ka refuzu me marrë mandatarin
Gazetari dhe analisti i njohur, Fidan Rama në emisionin “Politiko” ka bërë një deklaratë sa i përket formimit të qeverisë.
Rama tha se posedon informacionin që Glauk Konjufca ka refuzuar të marrë mandatarin për t’u propozuar për kryeministër në Kuvendin e Kosovës, transmeton lajmi.net.
“Çka është informacion ri, po e japi tash, Glauk Konjufca ka refuzu me marrë mandatarin, ani pse i është ofruar”, tha Rama.
VIDEO: