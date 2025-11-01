Analisti i njohur: Glauk Konjufca ka refuzu me marrë mandatarin

Gazetari dhe analisti i njohur, Fidan Rama në emisionin “Politiko” ka bërë një deklaratë sa i përket formimit të qeverisë. Rama tha se posedon informacionin që Glauk Konjufca ka refuzuar të marrë mandatarin për t’u propozuar për kryeministër në Kuvendin e Kosovës, transmeton lajmi.net. “Çka është informacion ri, po e japi tash, Glauk Konjufca ka…

Lajme

01/11/2025 23:43

Gazetari dhe analisti i njohur, Fidan Rama në emisionin “Politiko” ka bërë një deklaratë sa i përket formimit të qeverisë.

Rama tha se posedon informacionin që Glauk Konjufca ka refuzuar të marrë mandatarin për t’u propozuar për kryeministër në Kuvendin e Kosovës, transmeton lajmi.net.

“Çka është informacion ri, po e japi tash, Glauk Konjufca ka refuzu me marrë mandatarin, ani pse i është ofruar”, tha Rama.

VIDEO:

Artikuj të ngjashëm

November 1, 2025

Hoxhaj i PDK-së: Në balotazh për Prishtinën vota ime shkon për...

November 1, 2025

A mund të anëtarësohet Kosova në BE? Ish-presidenti i KiE: Po,...

Lajme të fundit

Hoxhaj i PDK-së: Në balotazh për Prishtinën vota...

A mund të anëtarësohet Kosova në BE? Ish-presidenti...

Zemaj reagim ndaj Kurtit: Albin, shteti s’është i...

Fifi publikon EP-në e re “Jehonë” me pesë këngë solo